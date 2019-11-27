Секс-скандал в уряді: Кабмін звільнив Клітіну, яка фігурувала в листуванні пранкера Джокера, фото — Бабель

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Кабінет міністрів України 27 листопада звільнив заступника міністра інфраструктури Олександру Клітіну, яка нещодавно фігурувала в скандалі з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.

Про це сьогодні повідомила прес-служба КМУ. Клітіну звільнили за поданням міністра інфраструктури Владислава Криклія, хоча сам міністр на засіданні був відсутній.

Нагадаємо, що навколо Клітіної у листопаді виник один зі скандалів нової влади. Нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови начебто депутатів від «Слуги народу», у якому стверджувалося, що Клітіна отримала свою посаду «через ліжко».

Пізніше пранкер Джокер оприлюднив відповідне листування. Клітіна у листуванні критикувала деякі рішення боса, згадувала про «мутки з тендерами на локомотиви» і заявляла навіть про готовність очолити міністерство.

Міністр Криклій оголосив про намір звільнити заступника і водночас назвав неприпустимими образи на її адресу «через стать». Після цього Клітіна погрожувала йому судом. Вона також мала намір позиватися проти виключеного із СН Полякова.

В офіційній біографії 36-річної Олександри Клітіної на сайті Мінінфраструктури вказано, що вона здобула у 2005 році вищу освіту в Університеті професійної освіти Ларенштайн (Нідерланди) з міжнародного бізнес-менеджменту. У 2005−2015 роках вона працювала у низці приватних компаній, зокрема, зокрема, була заступницею керівника з інвестиційного банкінгу групи Univer.

У 2015−2016 роках Клітіна була радницею міністра інфраструктури, у 2016−2018 роках — директором групи підтримки реформ в міністерстві.