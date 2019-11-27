Космічна відплата за вкрадені унітази: на МКС зламались туалети й космонавти одягнули підгузки, фото: spaceflight

https://racurs.ua/ua/n130038-kosmichna-vidplata-za-vkradeni-unitazy-na-mks-zlamalys-tualety-y-kosmonavty-odyagnuly-pidguzky.html

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На Міжнародній космічній станції (МКС) зламались туалети й космонавти одягнули підгузки.

Про це стало відомо з переговорів космонавтів зі спеціалістами на Землі. Їх транслювали на YouTube-каналі NASA.

Італійський космонавт Лука Пармітано розповів, що в американському сегменті на туалеті засвітився індикатор несправністі. В російському — про переповнений бак.

Він додав, що туалети є на двох пілотованих кораблях «Союз». Вони пристиковані до станції. Їх використовують у разі крайньої потреби, а космонавти тимчасово використовували підгузки. Через деякий час несправності вдалось виправити.

Зараз на МКС перебувають росіяни Олександр Скворцов та Олег Скріпочка, американці Христина Кук, Ендрю Морган, Джессіка Мейр і командир екіпажу італієць Лука Пармітано.

Раніше у ВМС України заявили, що покажуть повернуті Росією військові кораблі. За словами українських військових, росіяни познімали з суден розетки й унітази.