Экс-глава администрации Порошенко возглавил отделение харьковской «Оппозиционной платформы - За жизнь», фото: Офис президента

https://racurs.ua/n130040-eks-glava-administracii-poroshenko-vozglavil-otdelenie-harkovskoy-oppozicionnoy-platformy.html

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Игоря Райнина избрали председателем харьковской областной организации «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее он возглавлял администрацию пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщается на портале KharkivToday.

Местное издание обнародовало видео с закрытого заседания политсилы с выступлением Райнина. Во время речи он поблагодарил своего нового патрона Юрия Бойко.

По его мнению, следует объединяться и применять усилия, чтобы быть полезными и нужными украинскому гражданину. Опыт и умение он планирует применять для достижения цели.

Спасибо за поддержку, Юрий Анатольевич, спасибо еще раз, — обратился в выступлении Райнин к Бойко.

Игорь Райнин занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины по 17 ноября 2014 по 3 февраля 2015. До августа 2016-го возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию.

Ранее приемную народного депутата Юрия Бойко в Харькове облили красной краской. Красными стали двери, окна и фасад здания.