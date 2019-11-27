Туск назвав Трампа «головною проблемою» для Європейського Союзу, фото: flickr

https://racurs.ua/ua/n130042-tusk-nazvav-trampa-golovnou-problemou-dlya-ievropeyskogo-souzu.html

Ракурс

Дональд Туск, президент Європейської Ради, вважає президента США Дональда Трампа головною проблемою для Європейського Союзу.

Він негативно оцінює дії американського лідера. Про це чиновник розповів в інтерв’ю Die Zeit.

За словами Туска, Трамп відкрито виступає проти єдиної Європи. Це не дозволяє економічному співтовариству повноцінно функціонувати.

Він підтримує Brexit і молиться за розпад союзу, — говорить європейський чиновник.

Туск додав, що дії Трампа спрямовані на послаблення ЄС. Це він вважає головною проблемою для Євросоюзу.

Раніше Дональд Туск висловив занепокоєння зі сторони Європейського Союзу через переслідування п’ятого президента Петра Порошенка. За словами голови Європейської народної партії, він особисто знає, що таке політичні переслідування й переконує, що вони не принесуть Україні користі.