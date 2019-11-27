Мэру Львова Садовому избрана мера пресечения, фото: "Голос"

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Ракурс

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому.

Чиновника обвиняют в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. 550 грн. Прокуратура просила назначить сумму в размере 50 млн грн.

Сам Садовый заявил, что у его семьи нет таких средств. Он сообщил, что ему придется что-то продавать, если суд примет решение о залоге.

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили, что речь идет о деле, в рамках которого проводились обыски в горсовете Львова в 2016 году. Его несколько раз также вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Напомним, в ноябре Андрей Садовый получил официальную подозрение от правоохранителей. Прокуроры подозревают мэра Львова в злоупотреблении властью при реализации земельного участка под индустриальный парк.