Дональд Трамп скоротить видатки на НАТО. Фото: army.mil

https://racurs.ua/ua/n130048-ssha-skorotyat-vytraty-na-nato-ta-spryamuut-zekonomleni-koshty-na-dopomogu-ukrayini-cnn.html

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Сполучені Штати Америки запланували в 2020 році скоротити видатки на бюджет Північноатлантичного альянсу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа погодила з НАТО нову формулу внесків у спільний бюджет альянсу. У Білому домі заявляють, що зекономлені кошти «допоможуть фінансувати інші зусилля США у сфері оборони й безпеки в Європі». Зокрема, ці фінанси хочуть направити на підтримку України та Грузії. Про це повідомляє CNN.

У Міноборони США заявили, всі союзники погодилися з новою формулою розподілу видатків, яка була узгоджена буквально в останній тиждень. Зазначається, що частка витрат на НАТО з боку більшості європейських союзників і Канади збільшиться, а частка США знизиться.

Це важлива демонстрація прихильності союзників до Альянсу, а також справедливого розподілу тягаря, — заявив представник блоку.

Як відомо, щороку на фінансування Північноатлантичного альянсу потрібно 2,5 млрд дол. Сполучені Штати раніше забезпечували близько 22% прямого фінансування НАТО, грошей вистачало на утримання штаб-квартири, на спільні інвестиції у сфері безпеки, а також на окремі військові операції.

Нагадаємо, навесні у Бундестазі заявили, що Німеччина виділяє незначну кількість коштів на оборону країни. Депутати стверджують, що недостатнє фінансування оборонної сфери робить її загрозою для НАТО, на думку низки політиків.