Роман Труба визнав, що голос на скандальних записах схожий на його. Фото: ua-rating.com

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Роман Труба, директор Державного бюро розслідувань, визнав, що голос на опублікованих у мережі аудіозаписах схожий на його.

При цьому очільник ДБР заявив, що записи можуть бути скомпільовані. Для точного визначення необхідно провести спеціальну експертизу. Про це Роман Труба заявив в інтерв’ю LB.ua.

Моя відповідь така: голос схожий. Але чи мій голос — я не можу сказати. Для цього потрібно провести фоноскопічну експертизу. Голос, схожий на голос директора ДБР Романа Труби, але якщо ми говоримо про ці події, то вони не відбувалися, — зазначив він.

Труба запевнив, що готовий надати зразки голосу для експертизи. Очільник бюро додав, що провадження стосовного встановлення «прослушки» в його кабінеті розслідує саме ДБР, оскільки це «єдиний орган, який хоче дати відповідь на питання, хто встановив незаконні прослуховуючі пристрої в кабінеті директора».

Нагадаємо, 21 вересня голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що виявив у своєму кабінеті апаратуру для прослуховування. За словами очільника ДБР, прослушка була професійно вмонтована в систему вентиляції. Правоохоронці ще не з’ясували, хто саме встановив прослушку.

Вже 19 листопада в месенджері Telegram з’явився анонімний канал під назвою «Трубу прорвало», де викладають аудіозаписи, зроблені нібито в кабінеті керівника Державного бюро розслідувань. Сам Труба заявив, що ці аудіозаписи ніщо інше, як провокація.