Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні. Фото: Ракурс

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні: очікуються сильні тумани, зливи та сніг (КАРТА)

28 лис 2019, 09:13
999

Погода в Україні 28 листопада погіршиться. Синоптики обіцяють у Закарпатській області сильні дощі з мокрим снігом.

У більшості областей сьогодні, а також у Києві та Київській області, прогнозують сильні тумани. Водіям варто бути обережними за кермом, оскільки видимість складе 200−500 м. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Опади у виді дощу очікуються в західних регіонах. У Києві прогнозують мінливу хмарність, денна температура коливатиметься від 1° до 3° тепла.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада в Україні очікується похолодання, зниження температури остерігатиметься по всій території. Вітер буде переважно південним 5−10 м/с.

Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, Гідрометцентр попереджав, що традиційно у другій та третій декадах листопада (крім півдня країни) можливе похолодання до 0°, часто в цей час утворюється сніговий покрив.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше