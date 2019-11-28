Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 28 листопада погіршиться. Синоптики обіцяють у Закарпатській області сильні дощі з мокрим снігом.

У більшості областей сьогодні, а також у Києві та Київській області, прогнозують сильні тумани. Водіям варто бути обережними за кермом, оскільки видимість складе 200−500 м. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Опади у виді дощу очікуються в західних регіонах. У Києві прогнозують мінливу хмарність, денна температура коливатиметься від 1° до 3° тепла.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада в Україні очікується похолодання, зниження температури остерігатиметься по всій території. Вітер буде переважно південним 5−10 м/с.

Нагадаємо, Гідрометцентр попереджав, що традиційно у другій та третій декадах листопада (крім півдня країни) можливе похолодання до 0°, часто в цей час утворюється сніговий покрив.