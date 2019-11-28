Закон об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств вступил в силу. Фото: alkoinfo.ee

https://racurs.ua/n130051-zakon-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-falsifikaciu-lekarstv-vstupil-v-silu-v-ukraine.html

Ракурс

Закон «О внесении изменений в ст. 321−1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств», вступил в силу 28 ноября.

Документ определяет, что приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет). Об этом сообщается на странице закона на сайте Верховной Рады.

Такие же преступления, но совершенные повторно или группой по предварительному сговору, караются тюрьмой от восьми до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Такое наказание предусмотрено, если фальсифицированные средства приведут к длительному расстройству здоровья человека и за производство подделок.

Также закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых напрямую связана с оборотом лекарств. Тюремный срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества предусмотрен чиновникам, которые будут злоупотреблять служебным положением и будут продавать фальсификат.

В случае, если такие лекарственные средства повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 27 ноября в газете «Голос Украины» опубликовали закон, восстанавливающий уголовную ответственность за незаконное обогащение.