Макрон готов рассмотреть предложение Путина о ракетах. Фото: rfi.fr

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Ракурс

Эммануэль Макрон, президент Франции, готов рассмотреть предложение российского президента Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и малой дальности в Европе.

Об этом французский лидер написал в письме Путину. Таким образом Макрон готов отказаться от официальной позиции Североатлантического альянса. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В письме Макрона говорится о том, следует «тщательно изучить» предложение Москвы по ракетам. Глава Франции предложил провести двусторонние и многосторонние обсуждения со всеми государствами по этому вопросу.

Напомним, 19 сентября президент РФ Владимир Путин направил странам НАТО письма, в которых заявил, что Россия решила не размещать ракеты средней и малой дальности в Европе и других регионах, пока этого запрета будут придерживаться Соединенные Штаты.

Впоследствии НАТО отклонило предложение Москвы ввести мораторий на размещение в Европе ракет малой и средней дальности. В Североатлантическом Альянсе заявили, что такая инициатива «не заслуживает доверия» и подчеркнули, что Россия уже разместила на своей территории крылатые ракеты наземного базирования 9М729, разработка и развертывание которых были признаны США нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По мнению западных экспертов, ракета этого типа может пролететь расстояние более 500 км.