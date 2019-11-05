Новости Украины

Гончарук назвал предварительные сроки проведения переписи населения. Фото: РБК

https://racurs.ua/n128999-goncharuk-rasskazal-kogda-i-kak-budet-provoditsya-perepis-naseleniya.html

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Перепись населения в Украине может быть проведена в 2020 году. При этом проводиться она будет не в традиционном виде, а максимально за счет онлайн-инструментов, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук.

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По словам украинского премьера, правительство хочет максимально стимулировать население заполнять информацию о себе при помощи всевозможных онлайн-инструментов. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Конечно, это перепись, но мы посмотрели на разную практику в мире и сейчас ищем возможность сделать перепись максимально за счет онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей заполнять информацию о себе с помощью онлайн-инструментов, — сказал он.

Гончарук напомнил, что в бюджете на следующий год заложены средства на проведение переписи.

Отметим, что единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда статисты подсчитали, что население страны составляло почти 48,5 млн человек.

Напомним, что согласно проекту Государственной службы статистики, осуществления переписи стоит 5 млрд грн.