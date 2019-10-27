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Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в результате операции американских военных, фото: Thierry Ehrmann

Ликвидация аль-Багдади: СМИ назвали возможных преемников лидера «Исламского государства»

27 окт 2019, 19:31
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Преемниками недавно уничтоженного в результате рейда американских военных лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади могут стать Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.

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Эти террористы считаются ближайшими помощниками аль-Багдади, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на арабский спутниковый телеканал Al Mayadeen.

По информации источников телеканала, операция по ликвидации аль-Багдади могла состояться еще пять дней назад, но ее трижды откладывали из-за присутствия в окружении террориста женщин и детей. В конце концов ее провели минувшей ночью, она продолжалась полтора часа.

Аль-Багди лидером ИГИЛ стал в мае 2010 года. В 2014 году на фоне военных успехов в Сирии и Ираке он в мечети в Мосуле был провозглашен террористами халифом — верховным главой мусульман.

За последние несколько лет появились несколько сообщений о смерти аль-Багдади, однако ни одно из них до сих пор не было подтверждено из надежных источников.

Напомним, президент США Дональд Трамп в видеообращении к нации из Белого дома сегодня рассказал, как погиб аль-Багдади.


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