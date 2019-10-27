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Абу Бакр аль-Багдаді був ліквідований внаслідок операції американських військових, фото: Thierry Ehrmann

Ліквідація аль-Багдаді: ЗМІ назвали ймовірних наступників лідера «Ісламської держави»

27 жов 2019, 19:31
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Наступниками нещодавно знищеного в результаті рейду американських військових лідера терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді можуть стати Абу Абдель Рахман аль-Джезрауї і Абу Осман аль-Фарансі.

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Ці терористи вважаються найближчими помічниками аль-Багдаді, повідомляє агентство ТАСС з посиланням на арабський супутниковий телеканал Al Mayadeen.

За інформацією джерел телеканалу, операція з ліквідації аль-Багдаді могла відбутися ще п’ять днів тому, але її тричі відкладали через присутність в оточенні терориста жінок та дітей. Зрештою її провели минулої ночі, вона тривала півтори години.

Аль-Багді лідером ІДІЛ став у травні 2010 року. У 2014 році на тлі військових успіхів у Сирії та Іраку він у мечеті в Мосулі був проголошений терористами халіфом — верховним главою мусульман.

За останні кілька років з’явилося кілька повідомлень про смерть аль-Багдаді, проте жодне з них досі не було підтверджене з надійних джерел.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у відерозверненні до нації з Білого дому сьогодні розповів, як загинув аль-Багдаді.


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