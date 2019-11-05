Гончарук розповів, коли і як буде проводитися перепис населення. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128999-goncharuk-rozpoviv-koly-i-yak-bude-provodytysya-perepys-naselennya.html

Ракурс

Перепис населення в Україні може бути проведений в 2020 році. При цьому проводитися він буде не в традиційному вигляді, а максимально за рахунок онлайн-інструментів, заявив глава українського уряду Олексій Гончарук.

Loading...

За словами українського прем'єра, уряд хоче максимально стимулювати населення заповнювати інформацію про себе за допомогою всіляких онлайн-інструментів. Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Звичайно, це перепис, але ми подивилися на різну практику в світі і зараз шукаємо можливість зробити перепис максимально за рахунок онлайн-інструментів. Тобто стимулювати людей заповнювати інформацію про себе за допомогою онлайн-інструментів, — сказав він.

Гончарук нагадав, що в бюджеті на наступний рік закладені кошти на проведення перепису.

Відзначимо, що єдиний перепис в незалежній Україні проводився у 2001 році. Тоді статисти підрахували, що населення країни становило майже 48,5 млн чоловік.

Нагадаємо, що згідно з проектом Державної служби статистики, здійснення перепису коштує 5 млрд грн.