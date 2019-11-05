Держсекретар США Майк Помпео. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n128998-pompeo-nazvav-priorytety-polityky-ssha-schodo-ukrayiny.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, в своїй політиці щодо України зосереджується в кількох речах.

Loading...

Адміністрація чинного американського президента підтримувала демократію в Україні й прагла, щоб українська влада подолала корупцію. Про це в інтерв’ю радіо KCMO заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомляється на веб-сторінці Держдепу.

За словами Помпео, Україна дуже сильно пов’язла в корупції. Місія спеціального представника США в Україні Курта Волкера полягала в тому, щоб створити набір інструментів для того, щоб президент Володимир Зеленський разом із командою могли викорінити корупцію в країні.

Помпео звинуватив і колишнього президента США Барака Обаму в тому, що той за час свого президенства не надав Україні зброю після окупації Автономної Республіки Крим та вторгнення РФ на Донбас. Держсек наголосив, що Трамп послідовно передавав озброєння українській армії та технічну допомогу.

Ми активно допомагали українському народу, і ми всі разом у Державному департаменті були зосереджені на вказівках президента щодо того, як ми можемо сформувати Україну, орієнтовану на Захід, яка збереже демократію, свободу в Україні та Європі, яка також захищає американців, — зазначив представник команди Трампа.

Нагадаємо, на початку жовтня державний секретар США Майк Помпео виступив на захист дій адміністрації Дональда Трампа щодо України, які зараз перебувають у центрі розслідування щодо імпічменту чинному президентові Сполучених штатів.