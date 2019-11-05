Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n128998-pompeo-nazval-prioritety-politiki-ssha-v-otnoshenii-ukrainy.html

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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, в своей политике в отношении Украины сосредотачивается в нескольких вещах.

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Администрация действующего американского президента поддерживала демократию в Украине и хотела, чтобы украинские власти победили коррупцию. Об этом в интервью радио KCMO заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщается на веб-странице Госдепа.

По словам Помпео, Украина очень сильно увязла в коррупции. Миссия специального представителя США в Украине Курта Волкера заключалась в том, чтобы создать набор инструментов для того, чтобы президент Владимир Зеленский вместе с командой могли искоренить коррупцию в стране.

Помпео также обвинил бывшего президента США Барака Обаму в том, что тот за время своего президентства не предоставил Украине оружие после оккупации Автономной Республики Крым и вторжения РФ на Донбасс. Госсек подчеркнул, что Трамп последовательно передавал вооружение украинской армии и техническую помощь.

Мы активно помогали украинскому народу, и мы все вместе в Государственном департаменте были сосредоточены на указаниях президента относительно того, как мы можем сформировать Украину, ориентированную на Запад, которая сохранит демократию, свободу в Украине и Европе, которая также защищает американцев, — отметил представитель команды Трампа.

Напомним, в начале октября Государственный секретарь США Майк Помпео выступил в защиту действий администрации Дональда Трампа в отношении Украины, которые сейчас находятся в центре расследования по импичменту действующему президенту Соединенных Штатов.