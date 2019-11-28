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Instagram не работает: сбой фиксируют во всем мире, фото — Известия

Instagram не работает: сбой фиксируют во всем мире (КАРТА)

28 ноя 2019, 17:38
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В работе социальной сети Instagram (Инстаграм) во второй половине дня 28 ноября произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки в популярных интернет-ресурсах.

О сбоях сообщают чаще всего пользователи из европейских стран: Великобритании, Нидерландов, Португалии, Греции, а также США и Малайзии.

Instagram не работает: сбой фиксируют во всем мире, карта — Downdetector

В Украине неполадки зафиксированы в основном в городах-миллионниках: Киеве, Харькове, Одессе, Львове. Большинство жалоб связаны с невозможностью войти в приложение и загрузить его.

Instagram не работает: сбой фиксируют во всем мире, карта — Downdetector

Сообщение о сбое начали поступать в 16.00 по Киеву. При этом 47% жалуются на проблемы при загрузке программы, 40% — на проблемы со входом и 11% указывают на неполадки в работе сайта соцсети.

Предыдущие трудности пользователи Инстаграм почувствовали 13 ноября. Тогда сбои также происходили по всему миру. А на прошлой неделе лихорадило Телеграм.

Источник: Ракурс


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