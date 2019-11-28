Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Госстате рассказали, когда и где начнется пробная перепись населения. Фото: NewsOne

В Госстате рассказали, когда и где начнется пробная перепись населения

28 ноя 2019, 17:20
999

Перепись населения будет проведена в Украине в 2020 году. А вот ее пробный этап продлится с 1 по 26 декабря текущего года.

Он начнется с части Оболонского района Киева и Писковской объединенной территориальной общины Бородянского района Киевской области, пояснил пресс-центр Государственной службы статистики Украины.

В ходе пробной переписи в каждом жилом помещении будут записаны все лица, которые по состоянию на 1 декабря 2019 года проживали в нем. Будут учтены даже те, кто пребывал там временно. Фиксировать будут и временно отсутствующих лиц.

Жители вышеуказанных территорий в первые десять дней начала пробной переписи могут самостоятельно заполнить анкету онлайн. Но эта процедура возможна только при наличии электронной подписи.

В период с 14 по 23 декабря нужно предоставить ведомости переписчику, который посетит место прописки лица. В противном случае это придется сделать самостоятельно в переписном отделении.

Контрольный обход помещений будет проводится 24−26 декабря.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что перепись населения страны будет проведена в 2020 году. Ее планируют проводить не в традиционном виде, а с помощью онлайн-инструментов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше