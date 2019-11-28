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Instagram не працює: збій фіксують у всьому світі, фото — Известия

Instagram не працює: збій фіксують у всьому світі (КАРТА)

28 лис 2019, 17:38
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В роботі соціальної мережі Instagram (Інстаграм) у другій половині дня 28 листопада стався збій. Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який відстежує неполадки в популярних інтернет-ресурсах.

Про збої повідомляють найчастіше користувачі із європейських країн: Великої Британії, Нідерландів, Португалії, Греції, а також США й Малайзії.

Instagram не працює: збій фіксують у всьому світі, карта — Downdetector

В Україні неполадки зафіксовані в основному у містах-мільйонниках: Києві, Харкові, Одесі, Львові. Більшість скарг пов’язані з неможливістю увійти в додаток і завантажити його.

Instagram не працює: збій фіксують у всьому світі, карта — Downdetector

Повідомлення про збої почали надходити о 16.00 за Києвом. При цьому 47% скаржаться на проблеми при завантаженні програми, 40% — на проблеми зі входом і 11% вказують на неполадки в роботі сайту соцмережі.

Попередні труднощі користувачі Інстаграм відчували 13 листопада. Тоді збої також відбувалися по всьому світу. А минулого тижня лихоманило Телеграм.

Джерело: Ракурс


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