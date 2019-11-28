Ринок землі можуть зробити недоступним для українців із подвійним громадянством

Продаж землі. Фото: odnarodyna.org

https://racurs.ua/ua/n130100-rynok-zemli-mojut-zrobyty-nedostupnym-dlya-ukrayinciv-z-podviynym-gromadyanstvom.html

Ракурс

Ринок землі в Україні приховує багато підводних каменів. У парламенті порушили питання щодо купівлі землі українцями, які мають подвійне громадянство. Нардепи вважають, що за подібні дії покупці повинні нести кримінальну відповідальність.

Глава комітету з питань аграрної політики Микола Сольський не виключає, що в Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність для українців, які мають паспорти інших держав і спробують купити землю в Україні, пише «РБК-Україна».

Нардеп заявив, що в разі, якщо після придбання землі у покупця виявиться подвійне громадянство, то наслідки для нього можуть бути плачевними — до законопроекту про земельну реформу готується багато поправок стосовно цього питання.

За словами Сольського, за наявності українського паспорта людина є громадянином України. Водночас деякі українці встигли набути паспортів інших країн, хоч і приховують цю інформацію.

Наразі в Україні немає механізмів, які би дозволили визначити, чи є українець громадянином ще однієї країни. Сольський переконаний, що навіть на офіційні запити щодо громадянства тієї чи іншої людини іноземні країни дадуть відповідь, що такої інформації вони не надають.

Як раніше писав «Ракурс», за результатами соціологічних опитувань, близько 64% ​​українців не підтримують земельну реформу і відкриття ринку землі в Україні.