Распыление газа в школе в Киевской области: 15 учеников получили ожоги глаз. Фото: Караван

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Распыление газа произошло в одной из школ города Буча в Киевской области. Во время словесной перепалки два ученика начали распылять газовые баллончики.

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в 14.15. На место выехали сотрудники ювенальной превенции, следственно-оперативная группа и экстренная медицинская помощь, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Были освобождены три этажа здания школы, где произошло распыление газа. Детей перевели на нижние этажи. Полная эвакуация не проводилась, а учебный процесс решили не прекращать.

Все 15 учеников, которые пожаловались на плохое самочувствие, были доставлены в районную больницу. Там им диагностировали ожоги глаз. Но госпитализацию медики не проводили.

Оперативники установили, что в школу газовые баллончики «Терен-4» принесли ученики 9 класса. Их приобрел два месяца назад через интернет знакомый школьников.

По факту распыления газа в школе открыто уголовное производство согласно ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины, следствие продолжается.

Ранее сообщалось о распылении газа в одной из школ Белой Церкви. Ученики и персонал школы были своевременно эвакуированы. Пострадали шестеро школьников 12−17 лет. Своевременное оказание медицинской помощи позволило избежать осложнений в состоянии здоровья.