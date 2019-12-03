Комитет избирателей Украины проанализировал работу действующей и предыдущей власти, фото: facebook

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Ракурс

Комитет избирателей Украины (КИУ) исследовал деятельность представителей предыдущей и действующей власти в первые месяцы их работы.

Проведено сравнение Кабинета министров Украины, Верховной Рады Украины и Президента. На сайте организации опубликованы соответствующие данные.

Согласно этим данным, за первые 6 месяцев президент Украины Владимир Зеленский совершил 8 зарубежных визитов (в Германию, Бельгию, Турцию, Канаду, Польшу, Латвиу, США и Японию). Пятый президент Петр Порошенко в 2014 году за аналогичный период совершил 9 визитов (Бельгия (дважды), Беларусь, Великобритания, Канада, США, Словакия, Италия, Молдова).

Чаще при Порошенко созывали СНБО: 8 заседаний, 4 — при Зеленском.

Проанализирована и успешность законодательных предложений обоих президентов. У Порошенко законами стали 70% его законопроектов, у Зеленского — 24%. Количественные показатели зарегистрированных законопроектов у действующего главы государства оказались вдвое больше (45 против 20). Зеленский зарегистрировал 45 проектов законов, из которых было принято 11 или 24%. Основное внимание Президент уделил вопросам правовой политики и правосудия (42% поданных законопроектов).

Порошенко за первые полгода работы зарегистрировал 20 законопроектов. Из них парламентарии приняли 14 или 70%. Основная тематика — внешняя политика и сфера безопасности и обороны (70% поданных документов).

Показатель успешности правительства Алексея Гончарука в сфере законодательных предложений оказался менее удачным. Данные сравнили с деятельностью Кабмина Арсения Яценюка. Показатель — 14%, против 26%.

Верховная Рада IX созыва за первые полгода приняла 72 закона, подано 1193 законопроекты, а ВР VIII созыва — принято 60 законов, подано 1831 законопроект.