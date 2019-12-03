Украинские школьники. Фото: НУШ

https://racurs.ua/n130298-ukrainskie-shkolniki-malogramotnye-pokazalo-issledovanie-infografika.html

Ракурс

Украинские школьники имеют уровень грамотности ниже среднего. Об этом свидетельствуют итоги проверки Международной программы PISA (Programme for International Student Assessment), которая оценивала читательскую, математическую и естественно-научную грамотность 15-летних подростков в Украине.

Согласно исследованию, базового уровня читательской грамотности не достигли 25,9% украинских подростков, естественно-научной — 26,4%, математической — 36%. Об этом сообщила экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на своей странице в Facebook.

Она отметила, что уровень грамотности украинских школьников значительно ниже среднего по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Особые проблемы у подростков наблюдаются с математикой. В среднем они отстают на один год от своих сверстников в странах ОЭСР. Это может быть связано с более кратким сроком учебного времени и большей его бесполезной тратой.

Чиновница считает, что итоги проверки украинских детей тесно связаны с социально-экономическим положением их семей. Подростки не способны применять свои знания для решения жизненных проблем в различных новых обстоятельствах.

Данные PISA подтвердили необходимость реформирования украинской школы для решения выявленных проблем.

Ранее «Ракурс» сообщал о моратории на проверку знаний нового правописания во время внешнего независимого оценивания (ВНО). При формировании заданий по украинскому языку и литературе в них не будут вносить вопросы, связанные с новым правописанием, в течение пяти лет с момента его утверждения.