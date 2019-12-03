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Ракурс
Українські школярі. Фото: НУШ

Українські школярі малограмотні, показало дослідження (ІНФОГРАФІКА)

3 гру 2019, 15:40
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Українські школярі мають рівень грамотності нижче середнього. Про це свідчать підсумки перевірки Міжнародної програми PISA (Programme for International Student Assessment), яка оцінювала читацьку, математичну і природничо-наукову грамотність 15-літніх підлітків в Україні.

Згідно з дослідженням, базового рівня читацької грамотності не досягли 25,9% українських підлітків, природничо-наукової — 26,4%, математичної — 36%. Про це повідомила екс-міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на свої сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що рівень грамотності українських школярів значно нижчий за середній у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Особливі проблеми у підлітків спостерігаються з математикою. В середньому вони відстають на один рік від своїх однолітків у країнах ОЕСР. Це може бути спричинено меншим терміном навчального часу та більшим його марнуванням.

Чиновниця вважає, що підсумки перевірки українських дітей тісно пов’язані із соціально-економічним становищем родин, з яких вони походять. Підлітки не здатні застосовувати свої знання для вирішення життєвих проблем у різних нових обставинах.

Дані PISA підтвердили необхідність реформування української школи для вирішення виявлених проблем.

Українські школярі малограмотні, показало дослідження. Фото: Facebook

Українські школярі малограмотні, показало дослідження. Фото: Facebook

Українські школярі малограмотні, показало дослідження. Фото: Facebook

Українські школярі малограмотні, показало дослідження. Фото: Facebook

Раніше «Ракурс» повідомляв про мораторій на перевірку знань нового правопису під час зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Під час формування завдань з української мови і літератури до них не вноситимуть питання, пов’язані з новим правописом, упродовж п’яти років із моменту його затвердження.

Джерело: Ракурс


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