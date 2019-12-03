Українські школярі. Фото: НУШ

https://racurs.ua/ua/n130298-ukrayinski-shkolyari-malogramotni-pokazalo-doslidjennya-infografika.html

Ракурс

Українські школярі мають рівень грамотності нижче середнього. Про це свідчать підсумки перевірки Міжнародної програми PISA (Programme for International Student Assessment), яка оцінювала читацьку, математичну і природничо-наукову грамотність 15-літніх підлітків в Україні.

Згідно з дослідженням, базового рівня читацької грамотності не досягли 25,9% українських підлітків, природничо-наукової — 26,4%, математичної — 36%. Про це повідомила екс-міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на свої сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що рівень грамотності українських школярів значно нижчий за середній у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Особливі проблеми у підлітків спостерігаються з математикою. В середньому вони відстають на один рік від своїх однолітків у країнах ОЕСР. Це може бути спричинено меншим терміном навчального часу та більшим його марнуванням.

Чиновниця вважає, що підсумки перевірки українських дітей тісно пов’язані із соціально-економічним становищем родин, з яких вони походять. Підлітки не здатні застосовувати свої знання для вирішення життєвих проблем у різних нових обставинах.

Дані PISA підтвердили необхідність реформування української школи для вирішення виявлених проблем.

Раніше «Ракурс» повідомляв про мораторій на перевірку знань нового правопису під час зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Під час формування завдань з української мови і літератури до них не вноситимуть питання, пов’язані з новим правописом, упродовж п’яти років із моменту його затвердження.