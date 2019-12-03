Десантники. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n130303-zelenskyy-prysvoyiv-desantnomu-batalyonu-im-ya-zagyblogo-polkovnyka-senuka.html

Ракурс

Герой України полковник Тарас Сенюк загинув на Донбасі в 2014 році. Відсьогодні його ім’я носитиме 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон, що входить до складу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Відповідний указ № 873/2019 підписав глава держави Володимир Зеленський, його текст аже з’явився на сайті Офісу президента.

Тепер військовий підрозділ називатиметься 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Сенюк загинув під час бойових дій на Донбасі 4 червня 2014 року. Військова колона, яка рухалася з Ізюму в бік Краматорська, була обстріляна бойовиками. Атака терористів була відбита, але ЗСУ зазнали втрат. Серед десятка загиблих був і 34-річний командир першого батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, підполковник Сенюк.

Як повідомляв «Ракурс», у жовтні 2019 року на Донбасі дев’ять українських військових віддали свої життя за Україну.