Україна та Росія заключили десятирічний договір на транзит нафти. Фото: ТСН

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Україна та Російська Федерація продовжили строк договору на транзит нафти територією України на 10 років.

Компанії «Укртранснафта» та «Транснефть» (Росія) 3 грудня уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України. Договір діятиме 10 років — ‪з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Про це сьогодні повідомила прес-служба українського підприємства у Facebook.

У компанії зазначили, що підписання документу відбулось відповідно до рішення акціонера АТ «Укртранснафта» — НАК «Нафтогаз України» від 27 листопада 2019 року. Повідомляється, що окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ «Укртранснафта» і ПАТ «Транснефть» актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні.

Наголошується, що попри підписання договору базові принципи співробітництва української та російської компаній залишились без змін. Так, не змінено порядок оплати послуг та механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів.

Укладення додаткової угоди гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі, створює підґрунтя для завантаження системи магістральних нафтопроводів товариства транзитними обсягами нафти в напрямку країн Європи і забезпечує довгострокове стабільне джерело доходів «Укртранснафти», — зазначили в компанії.

Нагадаємо, у Москві заявили, що переговори щодо транзиту газу через Україну в країни Європейського Союзу можуть відбутись 5 грудня. Російський уряд готовий брати участь у засіданні, якщо «Газпром» та «Нафтогаз» до нього зможуть підготуватись.