Украина и Россия заключили десятилетний договор на транзит нефти. Фото: ТСН

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Украина и Российская Федерация продлили срок договора на транзит нефти по территории Украины на 10 лет.

Компании «Укртранснефть» и «Транснефть» (Россия) 3 декабря заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины. Договор будет действовать 10 лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба украинского предприятия в Facebook.

В компании отметили, что подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера АО «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз Украины» от 27 ноября 2019 года. Сообщается, что кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между АО «Укртранснафта» и ПАО «Транснефть» актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.

Отмечается, что несмотря на подписание договора базовые принципы сотрудничества украинской и российской компаний остались без изменений. Так, не изменен порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочный стабильный источник доходов «Укртранснафты», — отметили в компании.

Напомним, в Москве заявили, что переговоры по транзиту газа через Украину в страны Европейского Союза могут состояться 5 декабря. Российское правительство готово участвовать в заседании, если «Газпром» и «Нафтогаз» к нему смогут подготовиться.