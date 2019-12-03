Пристайко назвал борьбу Украины с РФ Ruxit, фото: facebook

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Война Украины с Россией — своеобразный Ruxit.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в Лондоне рассказал о желании Киева увидеть реальную помощь НАТО в борьбе с агрессором. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News в Лондоне.

По его мнению, урегулирование конфликта на Донбассе должно состояться при посредничестве стран-членов Альянса. Пристайко сообщил, что украинцы хотят, чтобы Россия оставила страну в покое.

Я даже придумал слово — Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit, — отметил дипломат.

Пристайко объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский не приехал в столицу Великобритании. Он рассказал, что формат встречи лидеров не предусматривает приглашение стран-партнеров. Глава МИД напомнил правительствам других стран, что Украина много лет пытается стать частью военно-политического блока.

Несмотря на то, что у нас война, мы сохраняем этот курс, — добавил Пристайко.

Пристайко станет участником конференции NATO Engages. Она будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря.

Напомним, в ноябре Пристайко заявил, что украинцы ждут от Зеленского договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, подавляющее большинство украинцев ждет договоренностей, благодаря которым не будут гибнуть люди, а украинская торговля активизируется.