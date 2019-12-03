Пристайко назвав боротьбу України з РФ Ruxit, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n130300-prystayko-nazvav-borotbu-ukrayiny-z-rf-ruxit.html

Ракурс

Війна України з Росією — своєрідний Ruxit.

Глава МЗС України Вадим Пристайко у Лондоні розповів про сподівання Києва на допомогу НАТО в боротьбі з агресором. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News у Лондоні.

На його думку, врегулювання конфлікту на Донбасі має відбутись за посередництва країн членів Альянсу. Пристайко повідомив, що українці хочуть, щоб Росія залишила країну в спокої.

Я навіть вигадав слово — Ruxit. Це не має відношення до Brexit, — зазначив дипломат.

Пристайко пояснив, чому президент України Володимир Зеленський не приїхав у столицю Великої Британії. Він розповів, що формат зустрічі лідерів не передбачає запрошення країн-партнерів. Глава МЗС нагадав урядам інших країн, що Україна багато років намагається стати частиною військово-політичного блоку.

Попри те, що у нас війна, ми зберігаємо цей курс, — додав Пристайко.

Пристайко стане учасником конференції NATO Engages. Вона проходитиме паралельно із зустріччю лідерів Альянсу в Лондоні 3 грудня.

Нагадаємо, у листопаді Пристайко заявив, що українці чекають від Зеленського домовленостей із президентом РФ Володимиром Путіним. На його думку, переважна більшість українців чекає домовленостей, за яких не будуть гинути люди, а українська торгівля пожвавиться.