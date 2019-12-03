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Пристайко назвав боротьбу України з РФ Ruxit, фото: facebook
Пристайко назвав боротьбу України з РФ Ruxithttps://racurs.ua/ua/n130300-prystayko-nazvav-borotbu-ukrayiny-z-rf-ruxit.htmlРакурс
Війна України з Росією — своєрідний Ruxit.
Глава МЗС України Вадим Пристайко у Лондоні розповів про сподівання Києва на допомогу НАТО в боротьбі з агресором. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News у Лондоні.
На його думку, врегулювання конфлікту на Донбасі має відбутись за посередництва країн членів Альянсу. Пристайко повідомив, що українці хочуть, щоб Росія залишила країну в спокої.
Я навіть вигадав слово — Ruxit. Це не має відношення до Brexit, — зазначив дипломат.
Пристайко пояснив, чому президент України Володимир Зеленський не приїхав у столицю Великої Британії. Він розповів, що формат зустрічі лідерів не передбачає запрошення країн-партнерів. Глава МЗС нагадав урядам інших країн, що Україна багато років намагається стати частиною військово-політичного блоку.
Попри те, що у нас війна, ми зберігаємо цей курс, — додав Пристайко.
Пристайко стане учасником конференції NATO Engages. Вона проходитиме паралельно із зустріччю лідерів Альянсу в Лондоні 3 грудня.
Нагадаємо, у листопаді Пристайко заявив, що українці чекають від Зеленського домовленостей із президентом РФ Володимиром Путіним. На його думку, переважна більшість українців чекає домовленостей, за яких не будуть гинути люди, а українська торгівля пожвавиться.
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