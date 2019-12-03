Зеленський підписав закон про використання земель оборони. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n130299-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-vykorystannya-zemel-oborony.html

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Володимир Зеленський, президент України, 3 грудня погодив закон № 296-ІХ «Про внесення зміни до ст. 4 закону України «Про використання земель оборони».

Документ повинен вдосконалити та прискорити процес розміщення засобів зв’язку, навігації та спостереження об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України, підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок. Про це сьогодні повідомила прес-служба глави держави.

Закон передбачає, що землі оборони, призначені для розміщення й постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій української армії, можуть використовуватися для певних цілей. На цих землях підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України дозволено розміщувати засоби зв’язку, навігації та спостереження.

Ухвалення закону сприятиме створенню більш тісної взаємодії підрозділів об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України та підрозділів Міністерства оборони України в частині організації використання повітряного простору як у мирний час, так і в особливий період, — зазначили в Офісі президента.

У Києві очікують, що реалізація закону сприятиме ефективнішому використанню вже виділених земельних ділянок, дасть змогу не виводити з користування землі іншого призначення для розміщення засобів зв’язку, навігації та спостереження.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за проект закону № 1055−1 «Про оренду державного і комунального майна». Парламент зробив перший крок до спрощення та вдосконалення процедури оренди держмайна та майна комунальної власності.