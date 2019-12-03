Зеленский подписал закон об использовании земель обороны. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n130299-zelenskiy-podpisal-zakon-ob-ispolzovanii-zemel-oborony.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, 3 декабря согласовал закон № 296-IX «О внесении изменения в ст. 4 закона Украины «Об использовании земель обороны».

Документ должен усовершенствовать и ускорить процесс размещения средств связи, навигации и наблюдения объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины, повышение эффективности использования выделенных земельных участков. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает, что земли обороны, предназначенные для размещения и постоянной деятельности военных частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций украинской армии, могут использоваться для определенных целей. На этих землях подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины разрешено размещать средства связи, навигации и наблюдения.

Принятие закона будет способствовать созданию более тесного взаимодействия подразделений объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины и подразделений Министерства обороны Украины в части организации использования воздушного пространства в мирное время, так и в особый период, — отметили в Офисе президента.

В Киеве ожидают, что реализация закона будет способствовать более эффективному использованию уже выделенных земельных участков, позволит не выводить из пользования земли иного назначения для размещения средств связи, навигации и наблюдения.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за проект закона № 1055−1 «Об аренде государственного и коммунального имущества». Парламент сделал первый шаг к упрощению и совершенствованию процедуры аренды госимущества и имущества коммунальной собственности.