Автобус. Фото: krpress.ru

https://racurs.ua/n130297-v-rossii-oprokinulsya-avtobus-s-ukraincami-14-travmirovannyh-foto-video.html

Ракурс

ДТП в России при участии автобуса, в котором находились граждане Украины, произошло сегодня.

В результате аварии пострадали 14 человек, состояние одного из них очень тяжелое. Все пострадавшие являются гражданами Украины, сообщает в Telegram РИА «Новости».

Автобус с украинской регистрацией направлялся из Запорожья в Воронеж (по другим данным — из Днепра). Всего в автобусе находилось 28 человек: 26 пассажиров и два водителя. Детей среди пассажиров не было.

По предварительным данным, аварию спровоцировали сложные погодные условия: сильная метель и скользкая дорога.

Как ранее писал «Ракурс», в Донецкой области перевернулся рейсовый автобус. Водитель не справился с управлением. На момент аварии в салоне автобуса находилось 50 человек. Пострадавшим была предоставлена медицинская помощь.