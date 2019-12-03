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Ракурс
Автобус. Фото: krpress.ru

В России опрокинулся автобус с украинцами: 14 травмированных (ФОТО, ВИДЕО)

3 дек 2019, 14:26
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ДТП в России при участии автобуса, в котором находились граждане Украины, произошло сегодня.

В результате аварии пострадали 14 человек, состояние одного из них очень тяжелое. Все пострадавшие являются гражданами Украины, сообщает в Telegram РИА «Новости».

Автобус с украинцами попал в ДТП под Воронежем. Фото: РИА «Новости»

Автобус с украинской регистрацией направлялся из Запорожья в Воронеж (по другим данным — из Днепра). Всего в автобусе находилось 28 человек: 26 пассажиров и два водителя. Детей среди пассажиров не было.

Автобус с украинцами попал в ДТП под Воронежем. Фото: РИА «Новости»

По предварительным данным, аварию спровоцировали сложные погодные условия: сильная метель и скользкая дорога.

Автобус с украинцами попал в ДТП под Воронежем. Фото: РИА «Новости»

Как ранее писал «Ракурс», в Донецкой области перевернулся рейсовый автобус. Водитель не справился с управлением. На момент аварии в салоне автобуса находилось 50 человек. Пострадавшим была предоставлена медицинская помощь.


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