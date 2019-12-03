Автобус. Фото: krpress.ru

https://racurs.ua/ua/n130297-u-rosiyi-perekynuvsya-avtobus-z-ukrayincyamy-14-travmovanyh-foto-video.html

Ракурс

ДТП у Росії за участю автобуса, в якому перебували громадяни України, сталася сьогодні.

Внаслідок аварії постраждали 14 осіб, стан одного потерпілого дуже важкий. Всі потерпілі є громадянами України, повідомляє в Telegram РІА «Новости».

Автобус з українською реєстрацією прямував із Запоріжжя до Воронежа (за іншими даними — із Дніпра). Всього в автобусі перебували 28 осіб: 26 пасажирів і двоє водіїв. Дітей серед пасажирів не було.

За попередніми даними, аварію спровокували складні погодні умови: сильна хуртовина і слизька дорога.

Як раніше писав «Ракурс», у Донецькій області перекинувся рейсовий автобус. Водій не впорався з керуванням. На момент аварії в салоні автобуса перебувало 50 осіб. Постраждалим була надана медична допомога.