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ДТП з пасажирським автобусом в РФ: кількість жертв зросла до 19, фото: Mash

ДТП з пасажирським автобусом в РФ: кількість жертв зросла до 19 (ВІДЕО)

1 гру 2019, 14:30
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ДТП з пасажирським автобусом в Росії стало причиною загибелі 19 людей.

Серед жертв є двоє неповнолітніх. Про це повідомляє «ТАСС».

Аварія сталась на території Забайкальського краю Російської Федерації. Зафіксовано смерть 19 осіб. Серед загиблих — водій. 14 постраждалих госпіталізували до найближчих медичних закладів.

Частина пасажирів виявилась заблокованою в автобусі, їх довелося деблокувати рятувальникам. Співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини події.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням. За словами поліцейських, у транспортного засобу лопнуло колесу і автобус впав з мосту в річку Куенга.

Раніше опублікували відео моменту ДТП у Києві, під час якої Porsche ледь не задавив комунальників. Водій Porsche не впорався з керуванням і на повному ходу вилетів на тротуар.


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