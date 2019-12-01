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Погода в Україні: 2 грудня на дорогах очікується ожеледиця, фото: Max Pixel
Погода в Україні: 2 грудня на дорогах очікується ожеледиця (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n130199-pogoda-v-ukrayini-2-grudnya-na-dorogah-ochikuietsya-ojeledycya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні погіршиться 2 грудня.
Очікується зниження температурних показників. Про це повідомили у Гідрометцентрі.
За даними синоптиків, у понеділок у західних областях йтиме мокрий сніг. В інших регіонах держави опадів не очікується.
У Карпатах випаде велика кількість снігу. За словами метеорологів, відбудеться утворення снігового покриву висотою 10−20 см.
На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. На окремих ділянках доріг це може призвести до порушення руху транспорту.
У Києві температура вночі буде на рівні від -3 до -5 градусів, а вдень термометри покажуть від -1 до +1.
Геомагнітна активність в українській столиці залишається стабільною. Значення індексу не перевищить 2 пунктів.
Раніше густий туман став причиною масштабної ДТП на території Одеській області. Учасниками аварії стали відразу 11 автомобілів.
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