Погода в Україні: 2 грудня на дорогах очікується ожеледиця, фото: Max Pixel

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Погода в Україні погіршиться 2 грудня.

Очікується зниження температурних показників. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

За даними синоптиків, у понеділок у західних областях йтиме мокрий сніг. В інших регіонах держави опадів не очікується.

У Карпатах випаде велика кількість снігу. За словами метеорологів, відбудеться утворення снігового покриву висотою 10−20 см.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. На окремих ділянках доріг це може призвести до порушення руху транспорту.

У Києві температура вночі буде на рівні від -3 до -5 градусів, а вдень термометри покажуть від -1 до +1.

Геомагнітна активність в українській столиці залишається стабільною. Значення індексу не перевищить 2 пунктів.

Раніше густий туман став причиною масштабної ДТП на території Одеській області. Учасниками аварії стали відразу 11 автомобілів.