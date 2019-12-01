Погода в Украине: 2 декабря на дорогах ожидается гололедица, фото: Max Pixel

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Ракурс

Погода в Украине ухудшится 2 декабря.

Ожидается снижение температурных показателей. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в понедельник в западных областях пройдет мокрый снег. В других регионах государства осадков не ожидается.

В Карпатах выпадет большое количество снега. По словам метеорологов, произойдет образование снежного покрова высотой 10−20 см.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. На отдельных участках дорог это может привести к нарушению движения транспорта.

В Киеве температура ночью будет от -3 до -5 градусов, а днем термометры покажут от -1 до +1.

Геомагнитная активность в украинской столице остается стабильной. Значение индекса не превысит 2 пунктов.

Ранее густой туман стал причиной масштабного ДТП на территории Одесской области. Участниками аварии стали сразу 11 автомобилей.