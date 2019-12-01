Ди Каприо ответил на обвинения президента Бразилии в поджоге лесов Амазонии, фото: instagram

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Ракурс

Леонардо Ди Каприо, американский актер и продюсер, отверг обвинения в поджогах лесов Амазонии.

Он опроверг заявление президента Бразилии Жаира Болсонару, который считает, что звезда Голливуда поддерживал действия поджигателей финансово. В Instagram артист опубликовал соответствующий пост.

Актер отметил, что глава бразильского государства назвал организации, которые заслуживают на финансовую поддержку, но он не подтвердил информацию об их финансировании. Актер поддержал народ Бразилии во времена кризиса.

По его мнению, граждане этой страны активно работают над сохранением своей природного и культурного наследия. Тех, кто борется за экосистему, Ди Каприо назвал примером ответственности и энтузиазма.

Будущее этих незаменимых экосистем поставлено на карту, и я горжусь тем, что защищаю их, — заявил артист.

Напомним, в ноябре президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в содействии поджогам лесов Амазонии. Политик заявил, что актер якобы выплатил 500 тыс. долл. определенной структуре для этого, но доказательств никаких не предоставил.