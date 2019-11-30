Ди Каприо обвинили в содействии пожарам лесов Амазонии, фото — AP

https://racurs.ua/n130171-di-kaprio-podjigatel-lesov-amazonii-versiya-prezidenta-brazilii.html

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Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил звездного голливудского актера Леонардо Ди Каприо в содействии поджогам лесов Амазонии.

По его мнению, актер спонсировал неправительственные организации, которые сами и устраивали поджоги лесов.

Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии, — заявил Болсонару.

При этом бразильский лидер, выдвигая подобные обвинения, не предоставил никаких доказательств.

Фотографируют, отправляют фото, связываются с Ди Каприо, он выплачивает 500 тыс. долл. этой структуре, — цитирует Болсонару газета Estadao.

Заявление президента Бразилии прозвучало на фоне полицейской операции в штате Пара, в рамках которой 26 ноября задержали четырех человек, связанных с неправительственными организациями. Их заподозрили в целенаправленном поджоге лесов с целью дальнейшего получения средств от благотворительных и других организаций на ликвидацию последствий пожаров. Вчера этих людей отпустили.

Ди Каприо на момент публикации материала не ответил на запрос AP.

Крупные лесные пожары произошли в Амазонии летом этого года. Их количество в этом году стало рекордным с 2013 года. По сравнению с 2018 годом оно выросла на 83%. В августе Болсонару заявлял, что причиной пожаров стал человеческий фактор. Он говорил, что фермеры жгут леса для расчистки территории для сельского хозяйства и выпаса скота.

Летом этого года после критики неэффективной борьбы с лесными пожарами со стороны президента Франции Болсонару насмехался над внешним видом жены Эммануэля Макрона.