Жену Макрона оскорбил президент Бразилии, фото — BBC

https://racurs.ua/n125961-jenu-makrona-oskorbil-prezident-brazilii-foto.html

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Президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в неприемлемой грубости. Он насмехался над внешним видом жены президента Франции Эммануэля Макрона.

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Один из сторонников Болсонару высмеял 66-летнюю Брижит Макрон, выставив в Фейсбук две фотографии: одну — жены Макрона, а вторую — жены Болсонару Мишель, подписав их комментарием: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?»

Официальный аккаунт Болсонару на это ответил: «Не обижай его, приятель, ха-ха».

Макрон назвал эти комментарии грубыми и досадными.

Он произнес очень неуважительные слова в адрес моей жены. Я с большим уважением отношусь к народу Бразилии, и надеюсь, что у этой страны вскоре будет президент, готовый выполнять свои обязанности, — сказал Макрон на пресс-конференции в Биаррице.

Пресс-служба президента Бразилии отказалась комментировать этот инцидент.

Этот обмен репликами стал продолжением распрей между двумя президентами, которые начались из дипломатических недоразумений вокруг пожаров в Амазонии.

На саммите «Большой семерки» в Биаррице Макрон раскритиковал бразильскую власть за то, что она якобы не борется с лесными пожарами в Амазонии. Макрон перед саммитом предлагал созвать экстренную встречу для того, чтобы обсудить лесные пожары в Бразилии, и то как развитые страны могли бы помочь этой стране. В ответ Бразилия заявила, что Франция никак не может избавиться от колониального мышления.

Президент Болсонару известен своими оскорбительными заявлениями в адрес женщин, чернокожих и других меньшинств. Наибольший негативный резонанс вызвали его слова в сентябре 2014 года во время дебатов с сенатором-женщиной Марией ду Розариу.

Я бы тебя не изнасиловал, потому что ты этого не заслуживаешь, — сказал ей Болсонару.

В апреле 2017 года взорвался другой скандал, когда во время своего выступления президент заявил следующее: «У меня пятеро детей. Четверо сыновей, но на пятом ребенке я ослаб, поэтому появилась дочь».