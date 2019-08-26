Дружину Макрона образив президент Бразилії, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n125961-drujynu-makrona-obrazyv-prezydent-brazyliyi-foto.html

Ракурс

Президента Бразилії Жаіра Болсонару звинувачують в неприйнятній грубості. Він насміхався над зовнішнім виглядом дружини президента Франції Еммануеля Макрона.

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Один з прихильників Болсонару висміяв 66-річну Бріжит Макрон, виставивши у Фейсбук дві фотографії: одну — дружини Макрона, а другу — дружини Болсонару Мішель, підписавши їх коментарем: «Тепер ви розумієте, чому Макрон переслідує Болсонару?»

Офіційний акаунт Болсонару на це відповів: «Не ображай його, приятелю, ха-ха».

Макрон назвав ці коментарі надзвичайно грубими і прикрими.

Він виголосив дуже неповажні слова на адресу моєї дружини. Я з великою повагою ставлюся до народу Бразилії, і сподіваюся, що у цієї країни незабаром буде президент, готовий виконувати свої обов’язки, — сказав Макрон на прес-конференції в Біарріці.

Прес-служба президента Бразилії відмовилася коментувати цей інцидент.

Цей обмін репліками став продовженням чвари між двома президентами, що почалася з дипломатичних непорозумінь навколо пожеж в Амазонії.

На саміті «Великої сімки» в Біарріці Макрон розкритикував бразильську владу за те, що вона нібито не бореться з лісовими пожежами в Амазонії. Макрон перед самітом пропонував скликати екстрену зустріч для того, щоб обговорити лісові пожежі в Бразилії, і як розвинені країни могли б допомогти цій країні. У відповідь Бразилія заявила, що Франція ніяк не може позбутися колоніального мислення.

Президент Болсонару відомий своїми образливими заявами на адресу жінок, чорношкірих і інших меншин. Найбільший негативний резонанс викликали його слова у вересні 2014 року під час дебатів з сенатором-жінкою Марією ду Розаріу.

Я б тебе не згвалтував, тому що ти цього не заслуговуєш, — сказав їй Болсонару.

У квітні 2017 року вибухнув інший скандал, коли під час свого виступу президент заявив наступне: «У мене п’ятеро дітей. Четверо синів, але на п’яту дитину я ослаб, тому з’явилася дочка».