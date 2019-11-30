Резня в Лондоне: полиция рассказала, кто совершил преступление, фото — Guardian

https://racurs.ua/n130170-dosrochno-osvobojdennyy-terrorist-policiya-soobschila-detali-o-rezne-v-londone.html

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Полиция Лондона рассказала подробности о личности престпник, который вчера устроил резню на мосту. Мужчина, убивший двух жителей города в центре британской столицы, ранее отсидел шесть лет за терроризм.

Его досрочно освободили, сообщает DW. Нападавшим был 28-летний Усаман Хан.

Его судили в 2012 году за терроризм. Мы обыскиваем пока его жилище, — рассказал руководитель антитеррористического отдела полиции Великобритании Нил Басу.

Хан вышел из тюрьмы год назад — в декабре 2018 года. Он должен был носить электронный браслет. Силовики выясняют, каким образом ему удалось незаметно подготовить и совершить преступление.

Вчера в результате нападения с использованием ножа два человека погибли, а еще три человека получили ранения. Хан пришел на мост с муляжом взрывного устройства. Его сначала попытались задержать прохожие, а затем застрелили правоохранители.

Похожее преступление вчера произошел и в Гааге (Нидерланды). Два года назад в районе Лондонского моста в результате теракта с использованием фургона погибли восемь человек. Полиция застрелила тогда трех нападающих.