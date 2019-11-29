Теракт произошел в Лондоне. Фото: flickr.com

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Ракурс

В результате теракта на Лондонском мосту в Великобритании скончался пострадавший, который был госпитализирован в больницу с ранениями.

Ранее полиция застрелила террориста, который бросался с ножом на людей. Таким образом, в результате сегодняшних кровавых событий погибли уже два человека. Об этом 29 ноября сообщает газета The Independent со ссылкой на Национальную службу здравоохранения.

Кроме того, мэр Лондона Садик Хан заявил, что среди госпитализированных в результате вооруженного нападения на мосту есть тяжелораненые.

Полиция сохраняет усиленную границу безопасности в районе места инцидента. Станция лондонского моста пока закрыта, поезда там останавливаться не будут.

Напомним, 29 ноября в центре Лондона стреляли в вооруженного ножом нападающего. Инцидент произошел на Лондонском мосту, в результате происшествия ранения получили 5−6 человек, некоторые из них находились в тяжелом состоянии. Террорист, в которого на мосту стреляли правоохранители, погиб от огнестрельных ранений. На подозреваемом силовики обнаружили муляж взрывного устройства.

Лондонская полиция впоследствии сообщила о еще одном нападении с применением ножа. Он произошел также неподалеку от моста. Несколько человек ранены, а нападавшего задержали. Силовики эвакуировали и закрыли ближайшую к инциденту станцию метро и вокзал.

Впоследствии британские правоохранители квалифицировали нападение на людей на Лондонском мосту как террористический акт.