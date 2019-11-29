Теракт стався у Лондоні. Фото: flickr.com

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Внаслідок теракту на Лондонському мосту у Великій Британії помер постраждалий, який був госпіталізований у лікарню з пораненнями.

Раніше поліція застрелила терориста, який кидався із ножем на людей. Таким чином, внаслідок сьогоднішніх кривавих подій загинули вже дві особи. Про це 29 листопада повідомляє газета The Independent із посиланням на Національну службу охорони здоров’я.

Крім того, мер Лондона Садік Хан заявив, що серед госпіталізованих внаслідок озброєного нападу на мосту є тяжкопоранені.

Поліція зберігає посилений кордон безпеки в районі місця інциденту. Станція лондонського мосту наразі закрита, потяги там зупинятися не будуть.

Нагадаємо, 29 листопада у центрі Лондона стріляли в озброєного ножем нападника. Інцидент трапився на Лондонському мосту, внаслідок події поранення дістали 5−6 осіб, деякі з них перебували у важкому стані. Терорист, у якого на мосту стріляли правоохоронці, загинув від вогнепальних поранень. На підозрюваному силовики виявили муляж вибухового пристрою.

Лондонська поліція згодом повідомила про ще один напад із застосуванням ножа. Він стався також неподалік мосту. Декількох людей поранено, а нападника затримали. Силовики евакуювали і закрили найближчу до інциденту станцію метро і вокзал.

Згодом британські правоохоронці кваліфікували напад на людей на Лондонському мосту як терористичний акт.