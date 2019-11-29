Поліція назвала терактом напад у центрі Лондона. Фото: flickr.com

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Ракурс

Поліція підтвердила, що напад на Лондонському мосту 29 листопада був терористичним актом.

Терорист, у якого стріляли правоохоронці, загинув від вогнепальних поранень. На підозрюваному силовики виявили фальшивий вибуховий пристрій. Про це сьогодні повідомляє SkyNews.

Поліція підтвердила, що напад був терористичним актом, — пише ЗМІ.

Телеканал із посиланням на власні джерела також повідомив про загибель однієї з жертв нападу. Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, 29 листопада у центрі Лондона стріляли в озброєного ножем нападника. Інцидент трапився на Лондонському мосту, внаслідок події поранення дістали 5−6 осіб. Декілька осіб перебувають у важкому стані в лікарнях.

Лондонська поліція згодом повідомила про ще один напад із застосуванням ножа. Він стався також неподалік мосту. Декількох людей поранено, а нападника затримали. Силовики евакуювали і закрили найближчу до інциденту станцію метро і вокзал.