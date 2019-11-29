Напад у Лондоні: застрелили озброєного ножем нападника

У центрі Лондона застрелили озброєного ножем нападника, фото — Guardian

https://racurs.ua/ua/n130150-u-centri-londona-zastrelyly-ozbroienogo-nojem-napadnyka-foto-video.html

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У центрі Лондона удень 29 листопада стріляли в озброєного ножем нападника.

Британські ЗМІ розповіли, що люди, які перебували на Лондонському мосту, повалили на землю і спробували затримати невідомого з ножем. Йому вдалося вирватися. У цей момент у нього стріляли поліцейські, які прибули на місце, повідомили у BBC. Частина медіа повідомила, що поліція убила нападника, інші пишуть про те, що його затримали.

У результаті нападу поранення отримали, за різними даними, 5−6 осіб. Декілька осіб перебувають у важкому стані в лікарнях.

Лондонська поліція згодом повідомила про ще один напад із застосуванням ножа. Він стався також неподалік мосту. Декількох людей поранено, а нападника затримали. Силовики евакуювали і закрили найближчу до інциденту станцію метро і вокзал.

Силовики порадили людям поблизу місця події виконувати вказівки своїх офіцерів. Район Боро, що поблизу мосту, оточений поліцією.

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