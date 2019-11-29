Російські дрони збиватимуть зенітно-ракетні комплекси «Бук-М1». Фото: 5 канал

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Збройні сили України збиватимуть російські безпілотники, які будуть залітати з боку анексованого Криму.

Для атаки дронів-порушників будуть використовувати зенітно-ракетні комплекси «Бук-М1». Невеликі БПЛА знищуватимуть стрілецькою зброєю та кулеметами. Про це 29 листопада заявив прес-секретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «Крим.Реалії».

Зенітними ракетами знищуватимуть великі дрони типу «Орлан» або «Форпост». Ігнат відзначив, що «Бук-М1» застосовувався проти цих БПЛА на Донбасі. Траплялося, коли ворожі безпілотники збивали вертольоти армійської авіації Мі-24.

Українські військові відзначають, що «Орлан» або «Форпост» дислокуються на авіабазах в окупованому Криму.

Як відомо, після окупації Криму в 2014 році Російська Федерація регулярно проводить військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Нагадаємо, у листопаді в Росії впав безпілотний авіаційний комплекс «Оріон». Дрон зазнав аварії поблизу багатоквартирного житлового будинку в селищі Листвянка Рязанської області. Виявилося, що експериментальний зразок впав під час випробувального польоту через відмову техніки.