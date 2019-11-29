Российские дроны будут сбивать зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1». Фото: 5 канал

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Вооруженные силы Украины будут сбивать российские беспилотники, которые будут залетать со стороны аннексированного Крыма.

Для атаки дронов-нарушителей будут использовать зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1». Небольшие БПЛА будут уничтожать стрелковым оружием и пулеметами. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «Крым.Реалии».

Зенитными ракетами будут уничтожать крупные дроны типа «Орлан» или «Форпост». Игнат отметил, что «Бук-М1» применялся против этих БПЛА на Донбассе. Случалось, когда вражеские беспилотники сбивали вертолеты армейской авиации Ми-24.

Украинские военные отмечают, что «Орлан» или «Форпост» дислоцируются на авиабазах в оккупированном Крыму.

Как известно, после оккупации Крыма в 2014 году Российская Федерация регулярно проводит военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Напомним, в ноябре в России упал беспилотный авиационный комплекс «Орион». Дрон потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Оказалось, что экспериментальный образец упал во время испытательного полета из-за отказа техники.