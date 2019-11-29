Инженеры в США разработали новый материал для шлемов. Фото: militaryarms.ru

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Ракурс

Новый материал для шлемов, разработанный учеными в США, поглощает удары на 27% лучше, чем пенистая прокладка из пенопласта.

Чтобы увеличить способность к поглощению ударов, инженеры при помощи 3D-принтера напечатали материал с упругой микроструктурой. Под микроскопом его волокна напоминают балки Эйфелевой башни, сообщает «Хайтек», ссылаясь на исследование в журнале Cell.

Материал, который создали ученые, не только активно поглощает удары, но и способен отводить тепло и влагу от головы владельца шлема.

В существующих моделях защитных головных уборов между металлическим или полимерным слоем и головой владельца устанавливается прокладка из пенопласта. Она поглощает часть ударной силы, тем самым защищая голову. Согласно результатам тестирования, новый материал поглощает до 27% больше энергии от одного удара, чем это делает пенопласт с самыми лучшими на сегодняшний день характеристиками. А во время серии ударов он поглотил на 48% больше ударной энергии.

Недавно ученые из США и Китая создали беспроводной датчик, который позволяет ощущать прикосновения на расстоянии. Его планируют использовать для виртуальной и дополненной реальности.