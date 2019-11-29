Антикоррупционный суд отправил таможенника Тупальского под ночной домашний арест, фото — Народная правда

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Высший антикоррупционный суд 29 ноября отправил заместителя начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Сергея Тупальского под ночной домашний арест.

Как говорится в трансляции из зала суда, мера пресечения Тупальскому предусматривает ночной домашний арест до 24 января 2020 года. Таможенника обязали находиться дома с 22.00 до 6.00.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры требовал ареста Тупальского с залогом в размере 57 млн ​​грн.

Кроме того, Тупальский должен прибывать к прокурору, следователю, в суд по каждому требованию, а также сообщать следствию об изменении места жительства и места работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве.

НАБУ 26 ноября проводило обыски и аресты среди сотрудников Киевской таможни. Тупальского задержали вместе с шестью его коллегами. В тот день силовики проводили следственные мероприятия по так называемому делу Вадима Альперина, которого президент Украины назвал «королем контрабанды». Альпарин может быть связан с махинациями по возмещению налогов при импорте товара из Китая, его также обвиняют в предложении 800 тыс. долл. взятки сотруднику НАБУ.

Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.