Антикорупційний суд відправив митника Тупальського під нічний домашній арешт, фото — Народна правда

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Вищий антикорупційний суд 29 листопада відправив заступника начальника Київської міської митниці Державної фіскальної служби Сергія Тупальського під нічний домашній арешт.

Як йдеться у трансляції із зали суду, запобіжний захід Тупальському передбачає нічний домашній арешт до 24 січня 2020 року. Митник обов’язково перебуватиме вдома з 22.00 до 6.00.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагав арешту Тупальського із заставою у розмірі 57 млн грн.

Крім того, Тупальський мусить прибувати до прокурора, слідчого, суду за кожною вимогою, а також повідомляти слідство про зміну місця проживання і місця роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні.

НАБУ 26 листопада проводило обшуки та арешти серед співробітників Київської митниці. Тупальського затримали разом із шістьма його колегами. Того дня силовики проводили слідчі заходи у так званій справі Вадима Альперіна, якого президент України назвав «королем контрабанди». Альпарін може бути пов’язаний з махінаціями з відшкодування податків при імпорті товару з Китаю, його також звинувачують у пропозиції 800 тис. дол. хабара співробітнику НАБУ.

Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов’язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.